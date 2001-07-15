(Орехова) Мария
Место рожденияд.Мелентьево
Дата рождения19.08.1913
Дата смерти15.07.2001
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1913
Отец: Орехов Василий
д.Мелентьево
Рождение ребёнка
20.01.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Новожилов Павел
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Новожилов Павел
Смерть
15.07.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург