(Орехова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Орехова) Мария

(Орехова) Мария

avatar

Место рождения

д.Мелентьево

Дата рождения

19.08.1913

Дата смерти

15.07.2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1911 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.08.1913

Отец: Орехов Василий

Мать: Орехова Наталья Андреевна

д.Мелентьево
Рождение ребёнка
20.01.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Новожилов Павел

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Новожилов Павел

Смерть
15.07.2001
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close