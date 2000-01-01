Опарин Павел Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опарин Павел Степанович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Опарин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Опарина Валентина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Опарин Виктор Павлович

Мать ребёнка: Опарина Валентина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опарина Валентина Ивановна

Смерть
Неизвестно
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