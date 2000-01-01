Опарин Павел Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Опарин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Опарина Валентина Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Опарина Валентина Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно