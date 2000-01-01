Гаврикова Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврикова Ефимья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: АЛЕКСАНДРА

Отец ребёнка: МИТРОФАН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гавриков МИХАИЛ-митрофанович

Отец ребёнка: МИТРОФАН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: МАНЯ

Отец ребёнка: МИТРОФАН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: КАТЯ

Отец ребёнка: МИТРОФАН

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: ИВАН

Отец ребёнка: МИТРОФАН

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: МИТРОФАН

Развод
Неизвестно

Муж: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шишкина Татьяна

Отец ребёнка: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гавриков Он Же Абрамов Тимофей

Смерть
Неизвестно
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