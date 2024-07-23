Гриб Христина Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гриб Христина Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гриб Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
08.01.1901

Дочь: (Гриб) Татьяна Антоновна

Отец ребёнка: Гриб Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
18.10.1902

Дочь: (Гриб) Вера Антоновна

Отец ребёнка: Гриб Антон Алексеевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Гриб Адам Антонович

Отец ребёнка: Гриб Антон Алексеевич

Смерть
Неизвестно

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