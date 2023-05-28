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(Дмитриева) Мария Григорьевна

Место рождения

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

07.11.1906

Дата смерти

?.09.1979

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

1884 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906

Отец: Дмитриев Григорий Дмитриевич

Мать: Дмитриева Анисия (Анисья) Фёдоровна

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Крещение
12.11.1906
Восприемники: Тупицинской волости крестьяне Максим Федорович и Татьяна Федоровна (деревни Зачеренье).
Смерть
?.09.1979
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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