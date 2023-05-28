(Дмитриева) Мария Григорьевна
Место рождения
Дата рождения07.11.1906
Дата смерти?.09.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1906
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Крещение
12.11.1906
Восприемники: Тупицинской волости крестьяне Максим Федорович и Татьяна Федоровна (деревни Зачеренье).
Смерть
?.09.1979