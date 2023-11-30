Трухин Петр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.12.1918
Дата смерти21.11.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1918
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.08.1947
Мать ребёнка: Емельянова Нина Сидоровна
Рождение ребёнка
?.02.1949
Мать ребёнка: Емельянова Нина Сидоровна
Рождение ребёнка
04.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Нина Сидоровна
Рождение ребёнка
27.12.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Емельянова Нина Сидоровна
Смерть
21.11.1979