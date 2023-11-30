Трухин Петр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трухин Петр Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.12.1918

Дата смерти

21.11.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1947 г.р.
1949 г.р.
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Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1918

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.08.1947

Сын: Трухин Валерий Петрович

Мать ребёнка: Емельянова Нина Сидоровна

Рождение ребёнка
?.02.1949

Сын: Трухин Владимир Петрович

Мать ребёнка: Емельянова Нина Сидоровна

Рождение ребёнка
04.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Нина Сидоровна

Рождение ребёнка
27.12.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Емельянова Нина Сидоровна

Смерть
21.11.1979

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