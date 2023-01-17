Хохлов Леонид Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хохлов Леонид Николаевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.09.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1947 г.р.

Дети

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.12.1966

Сын: Хохлов Николай Леонидович

Мать ребёнка: Хохлова Галина Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
14.05.1976

Сын: Хохлов Алексей Леонидович

Мать ребёнка: Хохлова Галина Николаевна

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хохлова Галина Николаевна

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