Хохлов Леонид Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.09.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1966
Сын: Хохлов Николай Леонидович
Мать ребёнка: Хохлова Галина Николаевна
Рождение ребёнка
14.05.1976
Сын: Хохлов Алексей Леонидович
Мать ребёнка: Хохлова Галина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно