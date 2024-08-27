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Назаров Федор Михайлович

Место рождения

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

30.07.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1863 ст.

Отец: Назаров Михаил Стефанович

Мать: Назарова (Дорошина) Васса Анисимовна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
08.07.1881 ст.

Жена: Назарова (Демидова) Параскева Евсевиевна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
16.04.1884 ст.

Дочь: Конова (Назарова) Ирина Федоровна

Мать ребёнка: Назарова (Демидова) Параскева Евсевиевна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
11.10.1901 ст.

Дочь: Назарова Параскева Федоровна

Мать ребёнка: Назарова (Демидова) Параскева Евсевиевна

Константиново, Рыбновский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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