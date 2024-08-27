Назаров Федор Михайлович
Место рождения
Дата рождения30.07.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1863 ст.
Бракосочетание
08.07.1881 ст.
Рождение ребёнка
16.04.1884 ст.
Дочь: Конова (Назарова) Ирина Федоровна
Мать ребёнка: Назарова (Демидова) Параскева Евсевиевна
Рождение ребёнка
11.10.1901 ст.
Дочь: Назарова Параскева Федоровна
Мать ребёнка: Назарова (Демидова) Параскева Евсевиевна
Смерть
Неизвестно