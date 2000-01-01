Сальникова (Любимова) Евдокия Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСальникова (Любимова) Евдокия Федотова

Сальникова (Любимова) Евдокия Федотова

avatar

Место рождения

Станица Екатериненская Великого Войска Донского

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Любимов Федот

Мать: Ирина (?)

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
10.04.1860

Муж: Сальников Василий Митрофанов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
15.08.1862

Дочь: Наталья Васильева

Отец ребёнка: Сальников Василий Митрофанов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1876

Сын: Сальников Николай Васильев

Отец ребёнка: Сальников Василий Митрофанов

Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сальников Дионисий Васильев

Отец ребёнка: Сальников Василий Митрофанов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close