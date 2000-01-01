Сальникова (Любимова) Евдокия Федотова
Место рожденияСтаница Екатериненская Великого Войска Донского
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Отец: Любимов Федот
Мать: Ирина (?)
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Бракосочетание
10.04.1860
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
15.08.1862
Дочь: Наталья Васильева
Отец ребёнка: Сальников Василий Митрофанов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Около 1876
Сын: Сальников Николай Васильев
Отец ребёнка: Сальников Василий Митрофанов
Станица Екатериненская Великого Войска Донского
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сальников Дионисий Васильев
Отец ребёнка: Сальников Василий Митрофанов
Смерть
Неизвестно