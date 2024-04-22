Попов Артемий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПопов Артемий Иванович

Попов Артемий Иванович

Место рождения

Лыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

22.03.1905 ст.

Дата смерти

03.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905 ст.

Отец: Попов Иван Евгеньевич

Мать: Попова Афанасия Васильевна

Лыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Попов Пармен Артёмович

Мать ребёнка: Попова Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Попова Евдокия Ивановна

Лыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
03.12.1942
Геройски погиб 03.12.1942 г. Похоронен д. Ивановская (Иваново), Новосоколнический район, Калининской области.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close