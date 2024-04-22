Попов Артемий Иванович
Место рождения
Дата рождения22.03.1905 ст.
Дата смерти03.12.1942
ПолМужской
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1905 ст.
Отец: Попов Иван Евгеньевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Попова Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Попова Евдокия Ивановна
Смерть
03.12.1942
Геройски погиб 03.12.1942 г. Похоронен д. Ивановская (Иваново), Новосоколнический район, Калининской области.