Новиков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новиков Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.08.1922

Сын: Новиков Федор Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Василий Михайлович

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Новикова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филлимонова Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Новикова Анна

Смерть
Неизвестно
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