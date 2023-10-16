Косичкин Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1926
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1901
Сын: Косичкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Косичкина Мария Яковлевна
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1902
Сын: Косичкин Виталий Федорович
Мать ребёнка: Косичкина Мария Яковлевна
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Косичкина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Косичкина Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
1926