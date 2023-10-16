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Косичкин Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1926

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Косичкин Николай Федорович

Мать ребёнка: Косичкина Мария Яковлевна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1902

Сын: Косичкин Виталий Федорович

Мать ребёнка: Косичкина Мария Яковлевна

д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Рождение ребёнка
1909

Сын: Косичкин Борис Федорович

Мать ребёнка: Косичкина Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Косичкин Павел Федорович

Мать ребёнка: Косичкина Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Косичкина Мария Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
д. Юрьево, Ярославль, Ярославская обл., Россия
Смерть
1926
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