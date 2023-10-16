Ятманова Софья Николавна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Любовь Павловна
Отец ребёнка: Ятманов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1881
Отец ребёнка: Ятманов Павел Иванович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Надежда Павловна
Отец ребёнка: Ятманов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897