Ятманова Софья Николавна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ятманова Софья Николавна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Любовь Павловна

Отец ребёнка: Ятманов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1881

Сын: Ятманов Николай Павлович

Отец ребёнка: Ятманов Павел Иванович

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Надежда Павловна

Отец ребёнка: Ятманов Павел Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ятманов Павел Иванович

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1897
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