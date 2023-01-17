Крученых Анастасия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крученых Анастасия Петровна

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Место рождения

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Крученых Трофим Васильевич

Отец ребёнка: Крученых Василий Илларионович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1794

Сын: Крученых Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Крученых Василий Илларионович

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крученых Василий Илларионович

Смерть
Неизвестно
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