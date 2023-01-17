Крученых Анастасия Петровна
Место рождения
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Крученых Трофим Васильевич
Отец ребёнка: Крученых Василий Илларионович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Крученых Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Крученых Василий Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно