Демидов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Демидов Михаил

Место рождения

Захарово, Солигаличский уезд, Костромская область

Дата рождения

1930

Дата смерти

После 2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1929 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Захарово, Солигаличский уезд, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Демидова (Филиппова) Надежда

Рождение ребёнка
14.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова (Филиппова) Надежда

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
25.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Демидова (Филиппова) Надежда

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
После 2010
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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