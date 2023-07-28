Демидов Михаил
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиПосле 2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.11.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова (Филиппова) Надежда
Рождение ребёнка
25.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Демидова (Филиппова) Надежда
Смерть
После 2010