Кашина Мавра Меркурьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашина Мавра Меркурьевна

Кашина Мавра Меркурьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.04.1899

Дата смерти

12.04.1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
12.04.1971
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close