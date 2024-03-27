Аглиуллина (Акберова) Файза Валитовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аглиуллина (Акберова) Файза Валитовна

Место рождения

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1916

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1916 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: Акберов Валит

Мать: Акберова ?

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Развод
Неизвестно

Муж: Аглиуллин Вахит Муллаярович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аглиуллин Вахит Муллаярович

Рождение ребёнка
02.09.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аглиуллин Вахит Муллаярович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.05.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Аглиуллин Вахит Муллаярович

Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
2013
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Зяк-Ишметово, Куюргазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

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