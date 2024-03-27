Аглиуллина (Акберова) Файза Валитовна
Место рождения
Дата рождения1916
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: Акберов Валит
Мать: Акберова ?
Развод
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аглиуллин Вахит Муллаярович
Рождение ребёнка
16.05.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Аглиуллин Вахит Муллаярович
Смерть
2013
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно