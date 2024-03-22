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Казанник Филипп Федорович

Место рождения

Криски, Чернігівська область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Казанник Федор Васильевич

Мать: Казанник Ефросинья

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1834
Криски, Чернігівська область
дом №115
Бракосочетание
Около 1849

Жена: Казанник Анна Лаврентьевна

Рождение ребёнка
После 1850

Дочь: Феодора Филипповна

Мать ребёнка: Казанник Анна Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
После 1850

Сын: Казанник Вонифатий Филиппович

Мать ребёнка: Казанник Анна Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Место жительства
1850
Криски, Чернігівська область
дом №93
Рождение ребёнка
1864

Сын: Казанник Харитон Филиппович

Мать ребёнка: Казанник Анна Лаврентьевна

Криски, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
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