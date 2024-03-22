Казанник Филипп Федорович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Казанник Федор Васильевич
Мать: Казанник Ефросинья
Место жительства
1834
дом №115
Бракосочетание
Около 1849
Рождение ребёнка
После 1850
Дочь: Феодора Филипповна
Мать ребёнка: Казанник Анна Лаврентьевна
Рождение ребёнка
После 1850
Сын: Казанник Вонифатий Филиппович
Мать ребёнка: Казанник Анна Лаврентьевна
Место жительства
1850
дом №93
Рождение ребёнка
1864
Сын: Казанник Харитон Филиппович
Мать ребёнка: Казанник Анна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно