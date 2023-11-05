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Волков Александр Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.?

Дата смерти

05.11.2023

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Волкова (Абала) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
22.12.1989

Дочь: Дубинская Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Волкова (Абала) Елена Алексеевна

Рождение ребёнка
22.12.1990

Сын: Волков Александр Александрович

Мать ребёнка: Волкова (Абала) Елена Алексеевна

Смерть
05.11.2023

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