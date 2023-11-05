Волков Александр Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.?
Дата смерти05.11.2023
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.12.1989
Дочь: Дубинская Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Волкова (Абала) Елена Алексеевна
Рождение ребёнка
22.12.1990
Сын: Волков Александр Александрович
Мать ребёнка: Волкова (Абала) Елена Алексеевна
Смерть
05.11.2023