Маюнов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаюнов Владимир Николаевич

Маюнов Владимир Николаевич

avatar

Место рождения

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край

Дата рождения

11.02.1968

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1968

Отец: Маюнов Николай Филиппович

Мать: Маюнова Тамара Алексеевна

Петропавловск-Камчатский, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close