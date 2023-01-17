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Маюнов Владимир Николаевич
Маюнов Владимир Николаевич
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Место рождения
Петропавловск-Камчатский
, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
Дата рождения
11.02.1968
Пол
Мужской
Отец
Маюнов Николай Филиппович
1943 г.р.
Мать
Маюнова (Свитанько) Тамара (Вера) Алексеевна
1949 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1968
Отец:
Маюнов Николай Филиппович
Мать:
Маюнова Тамара Алексеевна
Петропавловск-Камчатский
, Петропавловск-Камчатский, Камчатский край
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