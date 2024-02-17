Арина Кузьмична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арина Кузьмична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1813

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Феврония Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Егорович

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Егорович

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Фёдор Сергеевич

Отец ребёнка: Сергей Егорович

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Васса Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Егорович

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Маликова Елизавета Сергеевна

Отец ребёнка: Сергей Егорович

Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сергей Егорович

Смерть
Между 1850 и 1858
Верхнезаглядино, Асекеевский муниципальный район, Оренбургская область
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