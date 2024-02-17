Арина Кузьмична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1813
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Феврония Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1840
Сын: Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1842
Сын: Фёдор Сергеевич
Отец ребёнка: Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Васса Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Егорович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Маликова Елизавета Сергеевна
Отец ребёнка: Сергей Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сергей Егорович
Смерть
Между 1850 и 1858