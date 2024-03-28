Федорова (Ермошина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федорова (Ермошина) Ольга

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Место рождения

г.Шиханы

Дата рождения

11.02.1978

Пол

Женский

Отец

1955 г.р.

Мать

1954 г.р.

Муж

1962 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
11.02.1978

Отец: Ермошин Владимир

Мать: Ермошина (Масленникова) Лидия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федоров Владимир

Рождение ребёнка
23.07.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Владимир

Рождение ребёнка
22.06.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Федоров Владимир

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