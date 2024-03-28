Федорова (Ермошина) Ольга
Место рожденияг.Шиханы
Дата рождения11.02.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1978
Отец: Ермошин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федоров Владимир
Рождение ребёнка
23.07.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Владимир
Рождение ребёнка
22.06.2015
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Федоров Владимир