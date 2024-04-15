Простатин Филимон (Филипп) Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения24.11.1891 ст.
Дата смерти03.07.1893 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1891 ст.
Крещение
25.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.07.1893 ст.
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9S6-F?i=691&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.07.1893 ст.
на отведенном кладбище