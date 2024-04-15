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Простатин Филимон (Филипп) Дмитриевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

24.11.1891 ст.

Дата смерти

03.07.1893 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1891 ст.

Отец: Простатин Дмитрий Ильич

Мать: Простатина Анна Дамиановна

Кровное, Сумська область
Крещение
25.11.1891 ст.
Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Смерть
03.07.1893 ст.
Кровное, Сумська область
Причина смерти: от кори | https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-F9S6-F?i=691&cc=3511744&cat=1008700
Похороны
04.07.1893 ст.
на отведенном кладбище
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