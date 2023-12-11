Козлов ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.05.1899
Сын: Козлов Фёдор Константинович
Мать ребёнка: Козлова ?
Рождение ребёнка
23.10.1913
Сын: Козлов Александр
Мать ребёнка: Козлова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Баранова Галина Константиновна
Мать ребёнка: Козлова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лескова Ольга Константиновна
Мать ребёнка: Козлова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дора Константиновна
Мать ребёнка: Козлова ?