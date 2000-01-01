Ильюшин Сергей Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюшин Сергей Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1983

Пол

Мужской

Добавил:

SI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1983

Отец: Ильюшин Владимир Александрович

Мать: Ильюшина Галина Викторовна

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