Курзин Федор Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курзин Федор Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курзин Дмитрий Владимирович

Мать: Курзина Евгения Евстифьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзин Леонид Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзин Игорь Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Курзин Вячеслав Федорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Година (Курзина) Галина Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Курзина Анна Алексеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Курзин Вениамин Федорович

Мать ребёнка: не указана

Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.02.1931

Сын: Курзин Герман Федорович

Мать ребёнка: не указана

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