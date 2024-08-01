Курзин Федор Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Курзин Вячеслав Федорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Година (Курзина) Галина Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Курзина Анна Алексеевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Курзин Вениамин Федорович
Мать ребёнка: не указана
Клыгино, Родниковский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
23.02.1931
Мать ребёнка: не указана