Брюханов Вадим Александрович
Место рожденияАлександровский р-н, с. Александрия, Ровенская обл.
Дата рождения1945
Дата смерти2006
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
Доцент, кфимн кафедры Высшей математики СибУПК
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
2006