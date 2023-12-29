Брюханов Вадим Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Брюханов Вадим Александрович

Место рождения

Александровский р-н, с. Александрия, Ровенская обл.

Дата рождения

1945

Дата смерти

2006

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1945

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
Доцент, кфимн кафедры Высшей математики СибУПК
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.07.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2006

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