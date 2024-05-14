Guhl Erwin Adam
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1923
Дата смертиОколо 1969
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Kamenz Else Elisabeth Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Guhl Detlev Volkmar Edwin
Мать ребёнка: Kamenz Else Elisabeth Елизавета
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Guhl Bernd-Jurgen
Мать ребёнка: Kamenz Else Elisabeth Елизавета
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1969