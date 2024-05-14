Guhl Erwin Adam — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Guhl Erwin Adam

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1923

Дата смерти

Около 1969

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1923 г.р.

Дети

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Guhl Michael Christoph

Мать ребёнка: Kamenz Else Elisabeth Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Guhl Detlev Volkmar Edwin

Мать ребёнка: Kamenz Else Elisabeth Елизавета

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Guhl Bernd-Jurgen

Мать ребёнка: Kamenz Else Elisabeth Елизавета

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Kamenz Else Elisabeth Елизавета

Смерть
Около 1969

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