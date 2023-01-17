Федина (Алышкина) Людмила Ильинична
Место рождения
Дата рождения14.01.1935
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.09.1962
Отец ребёнка: Федин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
16.02.1964
Дочь: Исекеева Светлана Валерьевна
Отец ребёнка: Федин Валерий Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1965
Отец ребёнка: Федин Валерий Иванович
Бийск, город Бийск, Алтайский край
Развод
1982
Муж: не указан
Бракосочетание
31.08.?