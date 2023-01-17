Федина (Алышкина) Людмила Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федина (Алышкина) Людмила Ильинична

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.01.1935

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.09.1962

Сын: Федин Евгений Валерьевич

Отец ребёнка: Федин Валерий Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.02.1964

Дочь: Исекеева Светлана Валерьевна

Отец ребёнка: Федин Валерий Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.06.1965

Сын: Федин Юрий Валерьевич

Отец ребёнка: Федин Валерий Иванович

Бийск, город Бийск, Алтайский край
Развод
1982

Муж: не указан

Бракосочетание
31.08.?

Муж: Федин Валерий Иванович

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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