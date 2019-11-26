Лужин Сергей
Место рожденияБаку, Азербайджан
Дата рождения26.11.1956
Дата смерти29.06.2009
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1956
Отец: Лужин Виктор
Мать: Лужина Лидия
Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
24.02.1989
Сын: Лужин Дмитрий
Мать ребёнка: Ефимова Галина
город Окуловка, Россия
Рождение ребёнка
11.01.2003
Дочь: Лужина Ксения
Мать ребёнка: Ефимова Галина
город Окуловка, Россия
Развод
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
29.06.2009
город Окуловка, Россия