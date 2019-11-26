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Лужин Сергей

Место рождения

Баку, Азербайджан

Дата рождения

26.11.1956

Дата смерти

29.06.2009

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Не указана

Дети

1989 г.р.
2003 г.р.
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Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.11.1956

Отец: Лужин Виктор

Мать: Лужина Лидия

Баку, Азербайджан
Рождение ребёнка
24.02.1989

Сын: Лужин Дмитрий

Мать ребёнка: Ефимова Галина

город Окуловка, Россия
Рождение ребёнка
11.01.2003

Дочь: Лужина Ксения

Мать ребёнка: Ефимова Галина

город Окуловка, Россия
Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
29.06.2009
город Окуловка, Россия
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