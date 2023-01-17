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Исаев Александр Иванович

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Место рождения

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Дата рождения

16.02.1891

Дата смерти

11.05.1978

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1891

Отец: Исаев Иван Иванович

Мать: Исаева Анна Петровна

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Исаева Гемелла Яковлевна

Смерть
11.05.1978
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
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