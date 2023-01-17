Исаев Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.02.1891
Дата смерти11.05.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1891
Отец: Исаев Иван Иванович
Мать: Исаева Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Исаева Гемелла Яковлевна
Смерть
11.05.1978
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19
г. Москва, Бабушкинское кладбище, уч. № 19