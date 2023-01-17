Илларионова (Косова) Евдокия Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Илларионова (Косова) Евдокия Григорьевна

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Место рождения

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Косов Григорий Васильев

Мать: не указана

Ключищи, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.12.1885

Сын: Илларионов Степан Васильевич

Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
15.09.1893

Дочь: Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
17.06.1898

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
08.04.1900

Сын: Илларионов Иван Васильевич

Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Илларионов Василий Филиппович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Васильевна

Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович

Смерть
Неизвестно
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