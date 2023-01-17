Илларионова (Косова) Евдокия Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: Косов Григорий Васильев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.12.1885
Сын: Илларионов Степан Васильевич
Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
15.09.1893
Дочь: Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
17.06.1898
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович
Рождение ребёнка
08.04.1900
Сын: Илларионов Иван Васильевич
Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Васильевна
Отец ребёнка: Илларионов Василий Филиппович
Смерть
Неизвестно