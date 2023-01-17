(Павлова) Вероника — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Павлова) Вероника

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1983

Отец: не указан

Мать: Павлова Ирина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванченко Алиса Александровна

Отец ребёнка: Иванченко Александр

Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванченко Дарья Александровна

Отец ребёнка: Иванченко Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванченко Александр

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