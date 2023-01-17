(Павлова) Вероника
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.06.1983
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1983
Отец: не указан
Мать: Павлова Ирина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванченко Алиса Александровна
Отец ребёнка: Иванченко Александр
Шимановск, город Шимановск, Амурская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванченко Дарья Александровна
Отец ребёнка: Иванченко Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иванченко Александр