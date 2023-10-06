Сенюкова (Чадромцева) Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сенюкова (Чадромцева) Анастасия

Место рождения

СССР

Дата рождения

1910

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Чадромцев Данил

Мать: Чадромцева (Шабалина) Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенюкова Альберт

Отец ребёнка: Сенюков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сенюков Зотик

Отец ребёнка: Сенюков Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Сенюков Степан

Смерть
1971

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