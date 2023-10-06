Сенюкова (Чадромцева) Анастасия
Место рожденияСССР
Дата рождения1910
Дата смерти1971
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Чадромцев Данил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенюкова Альберт
Отец ребёнка: Сенюков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сенюков Зотик
Отец ребёнка: Сенюков Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Сенюков Степан
Смерть
1971