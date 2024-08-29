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Косинский Иосиф Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.12.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косинский Александр

Мать: не указана

Бракосочетание
06.06.1929

Жена: Косинская (Вишневская) Анна Денисовна

Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1935

Сын: Косинский Петр Иосифович

Мать ребёнка: Косинская (Вишневская) Анна Денисовна

Смерть
19.12.1942
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
НКВД СССР ЗАГС Кировского района Иркутской обл.

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