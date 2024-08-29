Косинский Иосиф Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.12.1942
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Косинский Александр
Мать: не указана
Бракосочетание
06.06.1929
Мишелевка, Усольский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
03.08.1935
Мать ребёнка: Косинская (Вишневская) Анна Денисовна
Смерть
19.12.1942
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
НКВД СССР ЗАГС Кировского района Иркутской обл.