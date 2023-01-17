Петр Григорьевич
Место рождения
Дата рождения04.09.1731
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1731
Отец: Григорий Васильевич
Мать: Анисия Никифоровна
Крещение
04.09.1731
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Феодора Минична
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно