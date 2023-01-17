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Петр Григорьевич

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Место рождения

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.09.1731

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1704 г.р.

Мать

1707 г.р.

Жена

1738 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.09.1731

Отец: Григорий Васильевич

Мать: Анисия Никифоровна

Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Крещение
04.09.1731
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Феодора Минична

Место жительства
Неизвестно
Посохово, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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