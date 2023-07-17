Мокрушин Филипп внебрачный
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867
Дата смерти18.01.1921
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Около 1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.02.1905 ст.
Жена: Параскева Петровна
второй брак Филиппа и второй брак Параскевы
Рождение ребёнка
05.02.1910 ст.
Дочь: (Мокрушина) Мария Филипповна
Мать ребёнка: Параскева Петровна
Смерть
18.01.1921
от чахотки
Похороны
21.01.1921