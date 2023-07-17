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Мокрушин Филипп внебрачный

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867

Дата смерти

18.01.1921

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.02.1905 ст.

Жена: Параскева Петровна

Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика
второй брак Филиппа и второй брак Параскевы
Рождение ребёнка
05.02.1910 ст.

Дочь: (Мокрушина) Мария Филипповна

Мать ребёнка: Параскева Петровна

Смерть
18.01.1921
от чахотки
Похороны
21.01.1921
Чекан, Увинский муниципальный район, Удмуртская Республика

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