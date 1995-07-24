Дуленин Иван(Иоанн,по МК) Петрович(Петров по МК)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дуленин Петр Никаноров
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.09.1904
Дочь: Дуленина Марфа Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.07.1926
Мать ребёнка: Дуленина Марина Федоровна(Феодоровна)
Смерть
Неизвестно