Дуленин Иван(Иоанн,по МК) Петрович(Петров по МК) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дуленин Иван(Иоанн,по МК) Петрович(Петров по МК)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дуленин Петр Никаноров

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.09.1904

Дочь: Дуленина Марфа Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.07.1926

Сын: Дуленин Иван Иванович

Мать ребёнка: Дуленина Марина Федоровна(Феодоровна)

Смерть
Неизвестно
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