Савина (Лопатина) Татьяна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лопатин Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Савин Пётр Петрович
Шаталиха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Савин Пётр Петрович
Смерть
Неизвестно