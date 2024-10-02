Савина (Лопатина) Татьяна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савина (Лопатина) Татьяна Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лопатин Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Савин Пётр Петрович

Шаталиха, Городецкий муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савин Пётр Петрович

Смерть
Неизвестно

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