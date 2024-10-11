Капицына Марфа Авдеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти15.03.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Капицын Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Капицына Екатерина Григорьевна
Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович
Рождение ребёнка
17.08.1910
Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Конопаткина (Капицына) Марфа Григорьевна
Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович
Рождение ребёнка
10.12.1917
Сын: Капицын Михаил Григорьевич
Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович
Смерть
15.03.1947
Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область