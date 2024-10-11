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Капицына Марфа Авдеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

15.03.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Капицын Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Капицына Екатерина Григорьевна

Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович

Рождение ребёнка
17.08.1910

Сын: Капицын Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Конопаткина (Капицына) Марфа Григорьевна

Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Рождение ребёнка
10.12.1917

Сын: Капицын Михаил Григорьевич

Отец ребёнка: Капицын Григорий Парамонович

Дураковка, Березово-Лукская волость, Николаевский уезд
Смерть
15.03.1947
Косинское, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область

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