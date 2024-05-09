Теплова Мария Трофимовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Теплова Мария Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Теплова Анна Ивановна

Отец ребёнка: Теплов Иван Иванович

Рождение ребёнка
15.06.1930

Дочь: Петрова (Теплова) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Теплов Иван Иванович

Смерть
Неизвестно

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