Теплова Мария Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Теплова Анна Ивановна
Отец ребёнка: Теплов Иван Иванович
Рождение ребёнка
15.06.1930
Дочь: Петрова (Теплова) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Теплов Иван Иванович
Смерть
Неизвестно