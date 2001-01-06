Станчин Николай Яковлевич
Место рожденияСело Чумаево, Пензенская область
Дата рождения06.06.1928
Дата смерти06.01.2001
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928
Отец: Станчин Яков
Мать: Станчина Анастасия
Село Чумаево, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.12.1947
Дочь: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна
Мать ребёнка: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична
Рождение ребёнка
05.06.1964
Сын: Станчин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична
Смерть
06.01.2001