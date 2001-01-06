Станчин Николай Яковлевич 06.06.1928 — найти родственников по фамилии на Familio
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Станчин Николай Яковлевич

Место рождения

Село Чумаево, Пензенская область

Дата рождения

06.06.1928

Дата смерти

06.01.2001

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1928

Отец: Станчин Яков

Мать: Станчина Анастасия

Село Чумаево, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична

Рождение ребёнка
10.12.1947

Дочь: Чуркина (Камышова) Лидия Николаевна

Мать ребёнка: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична

Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
05.06.1964

Сын: Станчин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Станчина (Шалыгина) Надежда Никитична

Смерть
06.01.2001
Сурск, Городищенский муниципальный район, Пензенская область

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