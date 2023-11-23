Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Милков Антонин Андреев

Мать: Милкова Евгения Александрова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Преображенская) Евлампия Федорова

Отец ребёнка: Преображенский Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Преображенский Федор

Рождение ребёнка
1884

Дочь: (Преображенская) Мария Федорова

Отец ребёнка: Преображенский Федор

Рождение ребёнка
1888

Дочь: (Преображенская) Анна Федорова

Отец ребёнка: Преображенский Федор

Смерть
Неизвестно

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