Преображенская (Милкова) Фелицата Антонинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Преображенская) Евлампия Федорова
Отец ребёнка: Преображенский Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Преображенский Федор
Рождение ребёнка
1884
Дочь: (Преображенская) Мария Федорова
Отец ребёнка: Преображенский Федор
Рождение ребёнка
1888
Дочь: (Преображенская) Анна Федорова
Отец ребёнка: Преображенский Федор
Смерть
Неизвестно