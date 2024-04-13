Хузина Асия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Неизвестно
Мать: Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марван Нуролович
Отец ребёнка: Хузин Нурулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Брат Нурулович
Отец ребёнка: Хузин Нурулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Марван
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунзия
Отец ребёнка: Хузин Нурулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунзия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунзия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хузина Руфина Нурулловна
Отец ребёнка: Хузин Нурулла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хузина Неля Нурулловна
Отец ребёнка: Хузин Нурулла
Рождение ребёнка
03.09.1937
Дочь: Хузина Масхуда Нурулловна
Отец ребёнка: Хузин Нурулла
Смерть
Неизвестно