Хузина Асия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хузина Асия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Неизвестно

Мать: Неизвестно

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марван Нуролович

Отец ребёнка: Хузин Нурулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Брат Нурулович

Отец ребёнка: Хузин Нурулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Марван

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунзия

Отец ребёнка: Хузин Нурулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунзия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунзия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хузина Руфина Нурулловна

Отец ребёнка: Хузин Нурулла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хузина Неля Нурулловна

Отец ребёнка: Хузин Нурулла

Рождение ребёнка
03.09.1937

Дочь: Хузина Масхуда Нурулловна

Отец ребёнка: Хузин Нурулла

Смерть
Неизвестно

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