Кудряшов Игорь Анатольевич
Место рожденияКовров Владимирская обл.
Дата рождения08.10.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1981
Ковров Владимирская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
недвижимость
Место жительства
Неизвестно
Владимир
Бракосочетание
27.09.2002
Гусь-Хрустальный Владимирская обл.
Рождение ребёнка
21.03.2003
Дочь: Кудряшова Наталья Игоревна
Мать ребёнка: Кудряшова Ирина Владимировна
Владимир
Рождение ребёнка
29.04.2007
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кудряшова Ирина Владимировна
Владимир