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Кудряшов Игорь Анатольевич

Место рождения

Ковров Владимирская обл.

Дата рождения

08.10.1981

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1981

Отец: Кудряшов Анатолий Николаевич

Мать: Кудряшова Любовь Владимировна

Ковров Владимирская обл.
Работа или профессия
Неизвестно
недвижимость
Место жительства
Неизвестно
Владимир
Бракосочетание
27.09.2002

Жена: Кудряшова Ирина Владимировна

Гусь-Хрустальный Владимирская обл.
Рождение ребёнка
21.03.2003

Дочь: Кудряшова Наталья Игоревна

Мать ребёнка: Кудряшова Ирина Владимировна

Владимир
Рождение ребёнка
29.04.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кудряшова Ирина Владимировна

Владимир

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