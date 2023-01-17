Лодий Зоя Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лодий Зоя Петровна

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Место рождения

Тбилиси, Грузия

Дата рождения

30.06.1886

Дата смерти

24.12.1957

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Тбилиси, Грузия
Место жительства
По 1929
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1929 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1957
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
24.12.1957
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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