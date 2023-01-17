Лодий Зоя Петровна
Место рожденияТбилиси, Грузия
Дата рождения30.06.1886
Дата смерти24.12.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.06.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Тбилиси, Грузия
Место жительства
По 1929
Место жительства
С 1929 по 1932
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1932 по 1957
Смерть
24.12.1957