(ЖЕНИХОВ) АКУЛИНА СОЗОНОВА
Место рожденияЛариха, Тюменская, Россия
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Лариха, Тюменская, Россия
Рождение ребёнка
1868
Отец ребёнка: Женихов ГРИГОРИЙ АНДРИЯНОВ
Гагарино, Тюменская, Россия
Рождение ребёнка
1870
Сын: Женихов Дмитрий Герасимович
Отец ребёнка: Женихов ГРИГОРИЙ АНДРИЯНОВ
Долганы
Смерть
Неизвестно
Гагарино, Тюменская, Россия