(ЖЕНИХОВ) АКУЛИНА СОЗОНОВА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(ЖЕНИХОВ) АКУЛИНА СОЗОНОВА

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Место рождения

Лариха, Тюменская, Россия

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Лариха, Тюменская, Россия
Рождение ребёнка
1868

Сын: Женихов ФРОЛ ГРИГОРЬЕВ

Отец ребёнка: Женихов ГРИГОРИЙ АНДРИЯНОВ

Гагарино, Тюменская, Россия
Рождение ребёнка
1870

Сын: Женихов Дмитрий Герасимович

Отец ребёнка: Женихов ГРИГОРИЙ АНДРИЯНОВ

Долганы
Смерть
Неизвестно
Гагарино, Тюменская, Россия
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