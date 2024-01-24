Корчагина Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагина Татьяна Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корчагин Анатолий Григорьевич

Мать: Корчагина Клавдия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Несмиянова Оксана Александровна

Отец ребёнка: Нагаев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шанталова Людмила Александровна

Отец ребёнка: Нагаев Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нагаева Татьяна Александровна

Отец ребёнка: Нагаев Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагаев Александр

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