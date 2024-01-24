Корчагина Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Несмиянова Оксана Александровна
Отец ребёнка: Нагаев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шанталова Людмила Александровна
Отец ребёнка: Нагаев Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нагаева Татьяна Александровна
Отец ребёнка: Нагаев Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нагаев Александр