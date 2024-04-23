Зверев (Зверева) Дарья Иовлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1908
Дата смерти26.10.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908
Отец: Зверев Иов Петрович
Мать: ?
Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.01.1936
Дочь: Зудова (Зверева) Анисья Автономовна
Отец ребёнка: Зверев Автоном Сидорович
Смерть
26.10.1988
Похороны
Неизвестно