Зверев (Зверева) Дарья Иовлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зверев (Зверева) Дарья Иовлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1908

Дата смерти

26.10.1988

Пол

Женский

Добавил:

ТО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1908

Отец: Зверев Иов Петрович

Мать: ?

Пермская губерния.Верхотурский уезд.Башкарская волость.с. Ст.Башкарка.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зверев Автоном Сидорович

Рождение ребёнка
10.01.1936

Дочь: Зудова (Зверева) Анисья Автономовна

Отец ребёнка: Зверев Автоном Сидорович

Смерть
26.10.1988
Похороны
Неизвестно

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