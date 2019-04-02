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Диянков Михаил Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.11.1930

Дата смерти

02.04.2019

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.04.1952

Дочь: Шушунова Людмила Фёдоровна

Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
10.11.1954

Сын: Диянков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
25.04.1956

Дочь: Беловолова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна

Гурьяновка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.03.1958

Сын: Диянков Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна

Рождение ребёнка
20.05.1961

Дочь: Синельникова Вера Михайловна

Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна

Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Диянкова Евдокия Фёдоровна

Смерть
02.04.2019
Турочак, Турочакский муниципальный район, Республика Алтай
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