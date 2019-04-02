Диянков Михаил Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.11.1930
Дата смерти02.04.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.04.1952
Дочь: Шушунова Людмила Фёдоровна
Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
10.11.1954
Сын: Диянков Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
25.04.1956
Дочь: Беловолова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна
Гурьяновка Гурьяновский сельсовет Турочакский район Республика Алтай
Рождение ребёнка
25.03.1958
Сын: Диянков Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна
Рождение ребёнка
20.05.1961
Дочь: Синельникова Вера Михайловна
Мать ребёнка: Диянкова Евдокия Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
02.04.2019